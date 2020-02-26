Aktivizm nedir? Aktivist ne demek?
Son günlerde sıkça duyduğumuz bir kelime olan aktivist günlük yaşamda ve sosyal medyada yaygın olarak kullanılır hale geldi. Örneğin; Amerikan'ın yetiştirdiği en büyük seslerden olan Simone, ırkçılık karşıtı çalışmalarıyla da bilinen ünlü bir aktivisttir. Peki, aktivizm nedir? aktivist ne demek?
Aktivizm ya da eylemcilik, toplumsal değişme ya da politik değişiklik meydana getirmek için kasıtlı bir biçimde yapılan eylem olarak tanımlanabilir. Bu eylem çelişmeli tartışmalarda taraflardan birini desteklemek ya da muhalefet etmektir.
Aktivizm kelimesi sıklıkla protesto veya muhaliflik ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır, ancak aktivizm sayısız politik yönlendirmede yer bulabilir ve geniş bir biçim yelpazesi içinde oluşabilir.
Bazı durumlarda aktivizmin protesto ya da karşı koymayla hiçbir ilişkisi yoktur: Örneğin kimi dinî, feminist ya da etyemez aktivistler hükümetin yasaları değiştirmesini sağlamak yerine doğrudan insanları davranışlarını değiştirmeye ikna etmeye çalışırlar.
TARİHTEKİ EN ÜNLÜ AKTİVİSTLER
Mahatma Gandhi
John Lennon
Martin Luther King, Jr.
César Chávez
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