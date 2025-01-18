Aktivite bütçesi: Nerede kaç lira harcanır

Haberin Devamı

KAYAK TATİLİ

Türkiye’de Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış başta olmak üzere birçok kayak merkezi var. İstanbul’da yaşayan bir ailenin Uludağ’da günübirlik bir tura katılması kişi başı bin 200 TL’den başlıyor. Tek gece kalmalı tutar 5-6 bin TL arasında değişirken, gün sayısı artıp fiyat bir haftaya ulaştığında kişi başı yol ve konaklama bedeli 40 bin TL’ye ulaşıyor. Bu fiyat bölge ve otel tercihlerine göre daha da artabiliyor. Tabii ki bir kar tatili sadece yol ve konaklama bedeli ile bitmiyor. Mesela Uludağ’da 1 saatlik kayak dersi 3 bin, kıyafet ve kayak takımı kiralamanın günlük bedeli 2 bin 300 ve günlük skipass ücreti de bin 500 TL.

DOĞA TURLARI

Haberin Devamı

Bu turlar ekipman gerektirmediği ve talebi daha az olduğu için nispeten daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Böyle bir tatilin en gözde lokasyonlarından biri Kapadokya. Kapadokya’da bir gece konaklamalı turlar 5 bin TL’den başlıyor. 2 kişi 3 günlük ve 3 yıldızlı bir otelde konaklamalı bir turu 15 bin TL’ye satın almak mümkün. Çocuklar için indirimli fiyat teklif eden acenteler mevcut. Doğu Karadeniz yaylalarını içeren 3 günlük turlar kişi başı ortalama 18 bin, Ani Harabelerini içeren Kars turları ise 30 bin TL.

YURTDIŞI GEZİLERİ

Halihazırda vizesi olup kayak tatilini yurt dışında yapmak isteyenlerin ilk adresi Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi. İstanbul çıkışlı 6 günlük turlar kişi başı 379 Euro yani 13 bin 800 TL’den başlıyor. Otobüs ile gidilen 7 günlük tur ise 479 Euro yani yaklaşık17 bin TL. Bansko’da bir saatlik kayak dersinin ücreti 45 Euro yani yaklaşık1.450 TL. Yurtdışında tatil yapmak isteyen çocuklu aileler için bir başka gözde tur lokasyonu da Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Disneyland. 3 günlük Disneyland turları, kişi başı ortalama 749 Euro yani yaklaşık 27 bin 900 TL.

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Tatili yaşadığı kentte geçirecek olanlar için de müze ya da sergi dolaşmak, tiyatro ya da müzik, sanat atölyelerine katılmak gibi birçok alternatif bulunuyor. Ancak 4 kişilik bir ailenin bir iki saatlik müze gezisi beklenenden büyük rakamlara ulaşabiliyor. Mesela iki çocuklu bir ailenin İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı’nı gezmek için 500 lira ödemesi gerekiyor. Diğer bazı müzelerin fiyatları ise şöyle: Pera Palas Atatürk Müze Odası 113, Bilim Müzesi 280, Ayasofya Dijital Deneyim Müzesi 425, Rahmi Koç Müzesi tam 330, öğrenci 180 TL.