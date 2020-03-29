Aktivist Ne Demek? Aktivist Nedir? Aktivist Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olan aktivist Türkçede yer alan ve sık kullanılan sözcüklerden biridir. Gündelik yaşamda karşılaşılan bu kelime özellikle yaşanan bazı olaylarda haberler üzerinden duyulabilmektedir.

Aktivist Ne Demek?

Aktivist kelime anlamı olarak ‘eylemci’ ve ‘etkinci’ olarak nitelendirilmektedir. Onaylanmış ya da onaylanmamış veya yasal olan ve olmayan şekilde, belli bir amacı savunan kişiler aktivist olarak bilinmektedir. Aynı zamanda haklı ya da haksız olmasının bir önemi yoktur.

Aktivist Nedir?

Aktivist belli bir düşünceyi savunan ve bunun için farklı amaçlar doğrultusunda eylemler gerçekleştiren kişidir. İnandığı düşünce doğrultusunda doğru yanlış gerekli olanı yapmak için belli bir eylemi gerçekleştirebilmektedir.

Aktivist TDK Kelime Anlamı

Aktivist Türk Dil Kurumu açısından ‘eylemci’ ve ‘etkinci’ olarak geçmektedir. Bu anlam kapsamında pek çok farklı cümlede kullanılabilir. Gündelik yaşam içerisinde değerlendirilirken aynı zamanda yazılı basında çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Herhangi bir görüş ya da düşünceyi savunan ve bunun için gerekli eylemleri gerçekleştirebilen kişiler aktivist olarak öne çıkmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda değişik cümlelerde aktivist kelimesini kullanabilirsiniz.