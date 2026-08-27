Aktaş davasında yeni detay... 127 kişiye beraat 71 kişiye ceza

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İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ağustos 2026’da kararını açıklamıştı. O kararın detayları ortaya çıktı.

* Aktaş’a ait şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına ve iadesine karar verildi.

5.2 MİLYON DOLARLIK VİLLAYA MÜSADERE

* Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 23 Aralık 2024’te Beykoz Acarkent’te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villayı eşi Yeşim Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı iddia ediliyordu. El koyulan bu lüks villanın müsaderesine karar verildi. Akpolat’ın 7 Aralık 2022’de Bebek’teki Maya Rezidans’ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine satın aldığı iddia edilen milyonluk daire hakkında da mahkeme müsadere kararı verdi.

* Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle 14 Nisan 2023’te eşi Yeşim Akpolat’ın üzerine aldığı iddia edilen Beykoz’daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık dairenin de müsaderesine karar verildi.

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* Rıza Akpolat’a ait olduğu iddia edilen Beşiktaş Ortaköy’deki bir daire, Audi marka araç, Range Rover marka araç, Çorlu’daki Semilyon sitesindeki 4 daire ve “Consent 24” isimli tekne ile Rıza Akpolat’a ait vadeli hesapta bulunan 28 milyon liranın da müsaderesine hükmedildi.

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19 SANIĞA 10 MİLYON TL CEZA

* Aralarında Rıza Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat’ın bulunduğu 19 sanığa toplamda 10 milyon 25 bin 600 TL adli para cezası verildi. Sanıkların para cezalarını 24 eşit taksitle ödemelerine hükmedildi. Mahkeme, Rıza Akpolat’a 4 milyon 882 bin 500 TL para cezası verirken, eşi Yeşim Akpolat’a 781 bin 200 TL para cezası verdi.

* 29 sanığı ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddiasıyla değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

* Kararda, 200 sanıktan 127’si beraat etti. 71 sanık ise çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırıldı. Okan Övet ve Mehmet Şimşek’in ise dosyası ayrıldı.

BERAAT EDENLERE TAZMİNAT HAKKI

Mahkeme kararında, beraat eden sanıkların kararın kesinleşmesinin tebliğinden itibaren 3 ay ve her halde kararın kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde ikametine en yakın ağır ceza mahkemesine ya da tazminat komisyonunda tazminat isteminde bulunabileceklerini hatırlattı. 65’er bin TL avukatlık ücretinin ise hazineden alınarak beraat eden sanıklara verilmesine karar verildi.

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6 BAŞKANA CEZA VERİLMİŞTİ

‘Örgüt’ suçundan tüm sanıkların beraatine karar veren mahkeme tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş’ı ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’, ‘aklama’ iddiasıyla toplamda 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verirken; ‘rüşvet almak’ suçundan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bu suçtan beraat ettirilirken, tutuksuz sanık Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.