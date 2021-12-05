Akşit törenle uğurlandı

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Akşit için önce TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski TBMM başkanları ve milletvekilinin yanı sıra Akşit’in ailesi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Akşit’in özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Güldal Akşit daha sonra Kocatepe Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.