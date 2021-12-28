Akşener'le esnafın ilginç maaş diyaloğu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak ziyareti kapsamında Eşme, Uşak Merkez ve Banaz’da esnafı gezerek vatandaşlarla konuştu. Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde bir markete girerek esnaf ve babasının maaşlarını soran Akşener, esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenince bu parayla bile zor geçinileceğini belirterek, yine de maaşının iyi olduğunu söyledi.

AKŞENER'E PROTESTO

Akşener, esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaş tarafından protesto edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duymaları gerektiğini ifade eden vatandaş, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, Akşener Uşak Merkez’de İsmet Paşa Caddesi ve Banaz ilçesinde düzenlenen esnaf ziyaretlerine devam etti.



