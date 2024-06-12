Akşener’in yol haritası... Vekilleri çiftlik evinde ağırlayacak

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İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı 27 Nisan’da yapılan 5’inci Olaganüstü Kurultay’da Müsavat Dervişoğlu’na devreden Meral Akşener, bugüne kadar kamuoyunda yer almamayı tercih etmişti. Ancak önceki hafta sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek dikkatleri üzerine çekti. Akşener’in 40 dakikalık görüşmesi hem parti içinde hem de siyasi arenada önemli yer buldu.

İDDİALAR YAYILDI

Akşener’in görüşme sonrası düne kadar sessiz kalması da çok sayıda yoruma neden oldu. Parti içi muhalefet, görüşmede olası anayasa değişikliği için vekil pazarlığı yapıldığını savunurken, bazı isimler de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı gibi pozisyonların teklif edildiğini öne sürdü. Akşener dün yaptığı açıklamada sadece görüşmeyle ilgili bir iddiayı ve ofis tuttuğu iddiasını yalanladı. Ancak Akşener’in önümüzdeki günlerde görüşmenin içeriğine dair bir açıklama daha yapması bekleniyor.

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‘BİLGİM DIŞINDA’

Ayrıca Akşener’in yakın çevresine, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” sözleriyle partide rahatsızlık yaratan Ankara Milletvekili Burak Akburak’ın konuşmasının da bilgisi dışında olduğunu söylediği öğrenildi.

SAPANCA’YA DAVET ETTİ

Bilkent’teki evini açık tutan Meral Akşener’in siyasi çalışmalarına hız vermek için de Kurban Bayramı sonrasını işaret ettiği ortaya çıktı. Meral Akşener, Genel Başkan Dervişoğlu ile yapılan devir teslim töreninin ardından milletvekillerini Kurban Bayramı’nda Sakarya Sapanca’da yaptırdığı çiftlik evine davet etti. Bu davet üzerine milletvekillerinin gelecek hafta içerisinde ikişerli üçerli gruplar halinde çiftlik evine gitmesi bekleniyor. Akşener, burada milletvekilleriyle sohbet ederek, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.