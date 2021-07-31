ANKARA
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Akşener’in yangın yorumu: ‘Geçen sene uyarmıştım’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınları nedeniyle dünkü Bartın programını iptal etti.
Akşener, sosyal medya hesabından partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı bir konuşmayı yayınladı. Akşener, “Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun” dedi.