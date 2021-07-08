Akşener’in TEİAŞ’ın satışı değerlendirmesi: Bağımsızlığı tehlikeye sokar

Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Erdoğan’ın ‘Avrupa’da aşı ücretli’ açıklaması) Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ülkeleri aşıyı vatandaşlarına ücretsiz yaptırıyor. Sayın Erdoğan, aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun, sen... Hem de bunu çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, ardından doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik ailenin elektrik maliyeti 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğalgaz maliyeti 166 liradan 186 liraya yükseldi.



(TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararı) Milletin olan bu şirket 2020’de 2.5 milyar liraya yakın kâr etti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Kararı’yla özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Elektrik iletimi, stratejik bir öneme sahiptir. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer.” (Gamze KOLCU/ ANKARA)

TUNCELİ GEZİSİ PAZARTESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yapacağı Tunceli ziyaretini ‘program yoğunluğu’ nedeniyle erteledi. Akşener, pazartesi günü Tunceli’de olacak. Pazartesi için planlanan Van programının ise bayram sonrasına kalabileceği belirtildi. Akşener, Tunceli programı kapsamında il merkezi, Pertek ve Çemişgezek ilçelerini ziyaret edecek. (ANKARA)



KÜRSÜYÜ E-SPORCUYA BIRAKTI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra kürsüyü e-sporcu Hamza Sönmez’e bıraktı. Konuşmasında internet hızı, internete erişim ile ilgili sorunları dile getiren Sönmez, Akşener’e takım forması hediye etti. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

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