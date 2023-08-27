×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akşener'in sözlerine CHP'den yanıt... "Boş tehditlere milletin karnı tok, aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz"

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#İYİ Parti#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 11:39

Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik CHP'yi hedef alan yorumları ve "yerelde ittifak olmasın, herkes ayrı ayrı seçime girsin" çağrısı tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullanırken eski İYİ Parti'li isimden de dikkat çeken çıkış geldi. İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, yaptığı açıklamada, "Boş tehditlere milletin karnı tok. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştirerek tartışmalara neden olacak açıklamalar yaptı. Akşener, yerel seçimlere siyasi partilerin kendi adayı ile girmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti liderinin açıklamaları sonrası CHP yönetiminden henüz bir yanıt gelmezken CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, bu sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde oldu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Afyonkarahisar'dan çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Hem geçtiğimiz dönem seçimin muhasebesini yaptı hem de yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini hatırlattı Akşener. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCHP’de gözler Akşener’deCHP’de gözler Akşener’deHaberi görüntüle

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA MÜCADELE ETTİK"

Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlara uğraştık, önce şahsım diyenlerle, koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi. Akşener yine isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmalarının en doğru karar olacağını söyledi ancak paçalarından aşağı çektiler diyerek isim vermeden CHP'yi eleştirdi. Ateşten gömleği giydiremedim, sizler kadar yürekli olmayanlar için sizlerden özür diliyorum, ifadeleri dikkat çekti.

Akşenerin sözlerine CHPden yanıt... Boş tehditlere milletin karnı tok, aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz

"CHP'NİN HEDEF TAHTASINA ALINMASI İNSAFSIZCA"

Akşener, tüm siyasi partilere seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı yaptı. Küçük yerlerde ya da yerel özellikler ve talepler karşılığında işbirliği de olabilir, ifadelerini kullandı. CHP yönetimi Akşener'in açıklamalarına karşı sessizliğini koruyor. CHP eski vekili Gürsel Tekin, "Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı" dedi. "CHP'nin Akşener'i de İYİ Partiyi de tartıştırmadığını" söyledi. "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCHP ekonomi için sahaya iniyorCHP ekonomi için sahaya iniyorHaberi görüntüle

"BOŞ TEHDİTLERE MİLLETİN KARNI TOK"

İYİ Parti'den de dikkat çeken çıkış vardı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında "Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha doğal ne olabilir. Kazanılacak seçimi kaybettik" dedi. İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray da sosyal medya hesabından Akşener için "Sadece Kemal Beyi, CHP'yi değil herkesi suçladı" dedi. "Boş tehditlere milletin karnı tok. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" dedi. Akşener'in "Herkes kendi adayı ile girsin" çıkışına ise siyasi partilerden tam anlamıyla net bir cevap gelmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#İYİ Parti#CHP

BAKMADAN GEÇME!