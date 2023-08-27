Akşener'in sözlerine CHP'den yanıt... "Boş tehditlere milletin karnı tok, aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz"

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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştirerek tartışmalara neden olacak açıklamalar yaptı. Akşener, yerel seçimlere siyasi partilerin kendi adayı ile girmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti liderinin açıklamaları sonrası CHP yönetiminden henüz bir yanıt gelmezken CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, bu sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde oldu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Afyonkarahisar'dan çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Hem geçtiğimiz dönem seçimin muhasebesini yaptı hem de yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini hatırlattı Akşener. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirdi.

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"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA MÜCADELE ETTİK"

Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlara uğraştık, önce şahsım diyenlerle, koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi. Akşener yine isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmalarının en doğru karar olacağını söyledi ancak paçalarından aşağı çektiler diyerek isim vermeden CHP'yi eleştirdi. Ateşten gömleği giydiremedim, sizler kadar yürekli olmayanlar için sizlerden özür diliyorum, ifadeleri dikkat çekti.

"CHP'NİN HEDEF TAHTASINA ALINMASI İNSAFSIZCA"

Akşener, tüm siyasi partilere seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı yaptı. Küçük yerlerde ya da yerel özellikler ve talepler karşılığında işbirliği de olabilir, ifadelerini kullandı. CHP yönetimi Akşener'in açıklamalarına karşı sessizliğini koruyor. CHP eski vekili Gürsel Tekin, "Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı" dedi. "CHP'nin Akşener'i de İYİ Partiyi de tartıştırmadığını" söyledi. "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" ifadelerini kullandı.

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"BOŞ TEHDİTLERE MİLLETİN KARNI TOK"

İYİ Parti'den de dikkat çeken çıkış vardı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında "Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha doğal ne olabilir. Kazanılacak seçimi kaybettik" dedi. İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray da sosyal medya hesabından Akşener için "Sadece Kemal Beyi, CHP'yi değil herkesi suçladı" dedi. "Boş tehditlere milletin karnı tok. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" dedi. Akşener'in "Herkes kendi adayı ile girsin" çıkışına ise siyasi partilerden tam anlamıyla net bir cevap gelmedi.