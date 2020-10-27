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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akşener’in ‘ihraç’ mesaisi

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener’in ‘ihraç’ mesaisi
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İYİ Parti’deki FETÖ tartışmalarında karar haftasına girildi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ’cü iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili sorulara “No comment (yorum yok)” yanıtını veren Akşener, uzun süredir devam eden il ve ilçe gezilerine ‘Özdağ molası’ verdi.

Tüm haftayı Ankara’da geçirecek olan Meral Akşener, şikâyet başvurularını değerlendirecek. Akşener’in, disipline sevk kararı vermesi durumunda Müşterek Disiplin Kurulu bir araya gelecek.

DERVİŞOĞLU: EGO DAVASI

Özdağ’ın ihracına yönelik en net talep İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu “Değerli bir tartışma değil. Bunu FETÖ davası değil, Özdağ’ın ego davası olarak görüyoruz. İl ve ilçe başkanlarımızın ihraç temennilerine iştirak ediyorum” dedi.

ERDOĞAN’IN MESAJI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önceki günkü 3. kuruluş yıldönümü nedeniyle Akşener’e gönderdiği kutlama mesajı gündem oldu. Erdoğan, mesajında “Bugün 3. yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de ‘önce millet-önce memleket’ inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. Partililerin çoğu Erdoğan’ın mesajını “siyasi nezaket” olarak değerlendirdi. Kurultaydaki liste krizinin ardından muhalif tarafa geçen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, mesajı paylaşırken “Her satırı üzerinde adeta birlikte çalışılmış” dedi. Çıray, tweet’i kısa süre içinde sildi.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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