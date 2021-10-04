"Akşener’in başbakanlığı üstlenmesi son derece değerli olur"

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abant’taki milletvekili kampının ikinci gününde bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, sorulara özetle şu yanıtları verdi:

“(Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı) Millet İttifakı olarak bizim daha Cumhurbaşkanlığı konusunda bir araya gelip konuşmuşluğumuz yok. O konuda alınan bir karar da yok.

(Güçlendirilmiş parlamenter sistem) Şöyle bir karar aldık. Dedik ki; 1-1.5 sayfayı geçmeyecek şekilde ilkeleri belirleyelim. O ilkelerden yola çıkabilirsek daha rahat olur. Dolayısıyla da ilkelerin belirlenmesi konusunda bu raporları hazırlayan arkadaşlar yani genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Konuşacaklar. Üçüncüsü yapılacak. Genel başkan yardımcılarının görüş birliği oluşturmaları halinde bunu genel başkanlara sunacaklar. Genel başkanlar da bakacaklar. Birinci aşamamız şu; yani biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz da neyi öngörüyoruz, bunun kamuoyuna anlatılması lazım. Biz demokrasiyi istiyoruz, parlamento güçlensin istiyoruz, millet iradesi üzerinde bir vesayet olmasın istiyoruz. Yürütme organının halka hesap vermesini, parlamentoya hesap vermesini istiyoruz.

BİZ DE TAKİP EDİYORUZ

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(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Başbakanlık açıklaması) Sayın Akşener’in Başbakan adayıyım söylemi tabii hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Ama dediğim gibi bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Her söylemi sizler nasıl dikkatle takip ediyorsanız gazeteci olarak, biz de aynı şekilde dikkatle takip ediyoruz.”

SİSTEM REVİZYONU

“(Sistem revizyonlarına nasıl bakarsınız) Sıcak bakmıyoruz biz sistemin tamamen değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapacakları değişiklik, ‘Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak’ yemin maddesindeki tarafsızı kaldıracaklar. Yetkiyi biraz daha artırmak istiyorlar. Zaten yetkiyi artırmak için özel bir düzenleme yapmaya gerek yok. Erdoğan’ın her dediği her yerde kabul ediliyor.

(Erbil ziyareti. Yakın süreçte Suriye ve İran’da bu yönde bir ziyaret söz konusu mu) Şu anda öyle bir çalışma görünmüyor. Suriye ile zaten İdlib sorunu varken bir görüşme asla düşünmüyoruz.

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PARTİ MUTFAĞINDA ANAYASA MI HAZIRLANIR?

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı) Otoriter yönetimlerle anayasa değişikliği için masaya oturulmaz. Ancak demokrasi kültürü olan insanlarla masaya oturursunuz. Anayasa değişikliği ya da anayasa çağrısı yapıyorlar. Tamamen gündem değiştirme amacıyla, biz de ona takılalım kimse ekonomiyi konuşmasın, anayasa şöyle yapılır, böyle yapılır diye yapay bir gündemle halkın gündemini çalmak istiyorlar. MHP kendi mutfağında bir anayasa hazırladı, öbürleri kendi mutfaklarında bir anayasa hazırladılar. Bir partinin mutfağında anayasa mı hazırlanır?

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(Doğu Masası çalışmaları) Bir dönem Erdoğan diyordu ki, ‘CHP Sivas’ın ötesine geçemiyor’. Şimdi biz her tarafa gidiyoruz, Erdoğan korumasız gidemiyor. Roller çok değişti.

(Partinin oyunun düşük olduğu illerde anket) Anket pahalı, anket çalışması yapmıyoruz ama geri dönüşleri biliyoruz. Oyumuzun düşük olduğu yerlerde toplantılara ağırlık veriyoruz. Sonuçları verimli. Bu oyumuza da yansıyor, inanıyoruz.”

TEMEL BEY’LE GÖRÜŞECEĞİZ

(Millet İttifakı’nda yakında görüşme söz konusu mu?): Meclis açılıyor salı günü toplantı var. Sonraki pazartesi Temel Bey ziyarete gelecek. Temel Bey ile medyanın karşısına çıkacağız. Temel Bey ile görüşülmüş olacak.

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(Görev paylaşımı mı, spontane gelişen mi): Spontane gelişen. Temel Bey’lerin de çalışmaları var. Temel Bey rahmetli Asiltürk hastaneye yattığında sürekli hastaneye gidiyor geliyordu. Sonuçta ilişkilerimiz iyi. DEVA Partisi’yle de Gelecek Partisi’yle de en azından bu demokratik parlamenter sistem konusunda sorunumuz yok. Hepimiz bunu istiyoruz. İçini doldurmamız lazım. Halkın önüne çıkmamız açısından içini doldurmamız lazım.

(Şu an altı parti ile çalışma): Evet, şuanda öyle.

HDP’YLE DE GÖRÜŞÜRÜZ

“(Yedinci partiyle dirsek teması olarak mı bir ilişki sürüyor, HDP’yi kastediyorum): Bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de zaman olursa ortam olursa yer olursa görüşürüz, görüşmeyiz diye bir kuralımız yok zaten.

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HDP ittifak içinde yer almayacağını deklare etti. Kendilerinin demokrasiden yana tavır takınmaları özellikle Kürt sorununun çözümü konusunda parlamentonun yetkili olması, değerli şeyler. Çatışmalardan uzak durulmasıyla ilgili de bir görüş var -yanlış hatırlamıyorsam- mesela HDP ‘Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır’. Bu cümle önemli mesela. Yine ‘sorunların konuşarak, müzakere edilerek diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur’ diye bir açıklaması da var. Bu da çok önemli, değerli.