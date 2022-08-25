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Akşener'in Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik

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#İSTANBUL#İYİ PARTİ#Arnavutköy
Akşenerin Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 17:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Burada tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı.

Akşenerin Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik
Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. Meral Akşener cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Sazlıbosna'daki bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile buluştu.
Akşenerin Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik

Meral Akşener “Eğer bugün karşınızda İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak size hitap edebiliyorsam, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekilliğimin üzerine İçişleri Bakanı oldum. Sonra ilerleyen süreç ve karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim şahıs olarak da İYİ Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var; sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamak" dedi.
Akşenerin Arnavutköy ziyareti sırasında gerginlik

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#İSTANBUL#İYİ PARTİ#Arnavutköy

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