Akşener’e Netanyahu davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten, İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Akşener’in yaptığı benzetmeyle, Cumhurbaşkanı’nın kişilik haklarını ihlal ettiği savunuldu.

Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, Akşener’in Cumhurbaşkanına yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

AÇIKÇA HAKARET TEŞKİL EDİYOR

Dava dilekçesinde, şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Cumhurbaşkanımızı, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarını kastetmekten geri durmayan Netanyahu’ya benzetmesi ve sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullanıldığı hususunda tereddüt bulunmayan şuursuz, vicdansız, yüzsüz, utanmaz, terbiyesiz ve haram içinde sefa sürmek şeklindeki itham ve yakıştırmaları açıkça hakaret teşkil eden ve hukuken himayesi mümkün olmayan açıklamalardır.”

NETANYAHU İNSANLIK DÜŞMANI

“Cumhurbaşkanımızın, adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bulunmaktadır. Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de; çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir figüre benzetilmesi, bu figürün özdeşleştiği ve bir kısmı yukarıda özetlenen sıfatların da Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırılması anlamına gelmektedir. Hele hele İsrail’in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir.”

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