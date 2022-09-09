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Akşener’e İmamoğlu’ndan mangalı karşılama

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu
Akşener’e İmamoğlu’ndan mangalı karşılama
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Zabıta Tören Mangası’yla karşılandı. 1 saat süren ziyaretten sonra Akşener, “Makamında kahve içtik. ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makamında ziyaret etti. Kulislerde, seçilecek adayın desteklenmesi gerektiğini savunan Akşener’in ziyareti İmamoğlu’nun adaylığını desteklediği şeklinde yorumlandı.

Kapıda İBB Zabıta Tören Mangası tarafından karşılanan Meral Akşener, zabıtaları selamladıktan sonra Ekrem İmamoğlu’nun makamına geçip yaklaşık 1 saat görüştü.

Akşener’e İmamoğlu’ndan mangalı karşılama

KAHVELİ MESAJ

Akşener ziyaretin önemine ilişkin de, “İBB Başkanı ile çeşitli vesilelerle çok kez görüştüm ama ilk defa makamında ziyaret ettim. Makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik. Çünkü ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. İstanbul’a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına yapılan, çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk, bilgilendik” demekle yetindi. Akşener daha sonra İBB İyi Parti Grup Odası’nı ziyaret edip İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan bilgi aldı. Daha sonra da Saraçhane’den ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu

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