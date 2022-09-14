Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: ‘O sözlere hiç gerek yoktu’

Haberin Devamı

FOX TV’de İlker Karagöz’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

MASADA ÇATLAK YOK

“(Altılı masada çatlak var mı?) Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını bu altı liderin seçeceğini kamuoyuyla paylaştı. Yani adayı altılı masa belirleyecek. Ama altılı masayı oluşturacak liderlerin o karara katılımı, arkalarında bulunan hem seçmenlerinin hem sahada gördüklerinin bir sonucu olacak. Yani tartışacağız. Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi konusunda irade koyacak bir aday. Verdiği sözü tutacak bir aday. Çünkü aday da dahil olmak üzere bir protokolü imzalayıp kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak.

HDP’YE BAKIŞ

(Millet İttifakı’nı bölme operasyonu mu var?) Birbirine tavrı son derece net, şeffaf, açık olan iki siyasi parti var. Biri İYİ Parti, biri HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor. HDP aynı zamanda başka ittifak kurma aşamasında. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz. Hakaret edemezsiniz, iftara atamazsınız, linç edemezsiniz. Linç festivali başladı.

Haberin Devamı

TAYYİP BEY VE BAHÇELİ BENİ DAVET ETTİ

Beni Tayyip Bey de Sayın Devlet Bahçeli de ikisi de davet ettiler. ‘Senin orada ne işin var, gel buraya’ dediler. Yerli ve milli oldum. Ne cevap verdim ben, ‘Hayır kesinlikle böyle birşey olamaz.’ Böyle bir durumda ben AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmeni tahkir mi etmiş oluyorum. AK Parti ile olmayacağım, olmam mümkün değil diyerek AK Parti’nin yolsuzluklarını, israfını eleştirerek AK Parti seçmenine hakaret mi etmiş oluyorum. Beni davet ettiler, ‘Hayır’ dedikten sonra evim basıldı. Hiç bunlar konuşulmuyor.

İMRALI DUYUMU

(Bahçeli’nin adayı dış güçler belirleyecek iddiası) Ben bu dış güçleri hiç göremedim. Ne hikmetse hiç merhabamız olmadı. İktidarın İmralı ile görüştüğüne dair bir duyumum var. Dolayısıyla Sayın Bahçeli’nin önüne küt diye bir mektup düşer, İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi nasıl güzelleyeceğini düşünmekten zora düşülür.

Haberin Devamı

ATMOSFERİ BOZUYOR

(Soyer’in sarf ettiği ‘100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi’ sözleri) Atatürk’ün ‘Olabilirler’ sözlerini hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın, yani Millet İttifakı’nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var.”