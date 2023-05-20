Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Akşener, sandığa gitmeyen ve geçersiz oylarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyen 12 milyon 416 bin 477 seçmen olduğunu söyledi. Akşener, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur seçimin referandum haline dönmesi gerektiğini belirtti. Akşener, seçimin ardından Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2'nci tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu seçimde sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu, iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu. Ben bu sürede 'kanaat önderi' dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki insanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

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"EV ZİYARETLERİ YAPACAĞIM"

Akşener, 81 ildeki tüm İYİ Parti teşkilatlarının çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladığını belirterek, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Ben de bu süreç içerisinde özellikle ilk turda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmayan; ama Sayın Erdoğan'a da oy vermeyen vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim. İstanbul'da da yoğun bir saha çalışması programı olacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gidiyorum. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Bu tür ilçelerimizde önce görünür bir şekilde bir çalışma yürüteceğim. Arkasından hemşehri dernekleri arkasından derin yoksulluğa dair daha önce başlattığım çalışmanın devamı olacak nitelikte ev ziyaretleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ TARTIŞILAMAZ HALE GELİR"

Akşener, "Meclisin, Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması Millet İttifakı'nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Çünkü hem Millet İttifakı adayının yerine Sayın Erdoğan'ın kazanması, hem Meclis; bu ucube sistemin seçtirdiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Dolayısıyla da buna mutlaka mani olmalıyız. Dolayısıyla Meclis, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin olabilir; ama daha da elzem halde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için" dedi.

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ALİ BABACAN'IN SÖZLERİ

Akşener, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile beraber çalışabileceklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili, "İşte bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir" dedi.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI

Akşener, "Sinan Oğan ile sizin bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise "Ben görüşme yapmadım. Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu gösterdik ve arkasındayız. Seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendisine, sayın Oğan ve bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisini, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini, genel başkanlar olarak kendisine yetki olarak verdik. Bu görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor o yüzden. Arzu ettikleri her türlü görevi, görevlendirmeyi, talebi yerine getirebilir." yanıtını verdi.