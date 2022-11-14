Akşener’den patlama açıklaması: Stratejik önem vurgusu

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Etkinlik öncesinde, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Akşener şöyle konuştu: “Önceden planlanmış bir yemek programındayız. Son dakikada acı haberi alınca da misafirlerimiz geldiği için iptal edemedik. Dolayısıyla çok acı bir günde beraberiz. Öncelikle terörle, terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. Bizim gibi stratejik öneme sahip ülkelerin bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum, bu alçakça saldırıyı tekrar kınıyorum hem arkadaşlarım hem kendi adıma.”