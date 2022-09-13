Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener’den muhalefete HDP resti: Bize parmak sallamayın tutumumuza saygı duyun

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#AKŞENER#Muhalefet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 12:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den muhalefet tarafına sert bir tepki geldi. Akşener katıldığı televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Akşener, "Yan yana gelmeyeceğini çok net ifade eden iki partiyiz, muhalefette yan yan gelmemiz gerektiğini ifade eden bir grup var. Tutumumuza saygı duymaları gerektiğini ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şeffaf açık olan iki siyasi parti var. Biri İYİ Parti diğeri HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ilan ediyor. Bir grup parmağını bize sallıyor, muhalefetin içindeki HDP ile yan yana gelmemizi ifade eden yapı. HDP ile olmuyorsak kalkıp gidin diyen bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, çok üst perdeden gerçekten kötü davranan bir kesim var. Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içinde ‘kanaat önderleri’ diyelim adına.

'TUTUMUMUZA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ BEKLİYORUZ'

Bunlar da HDP’nin tüm Kürtlerin temsilcisini olduğunu düşünüyorlar. Yani Kürtlerin tümünü HDP’nin seçmeni olduğunu çuvala dolduruyorlar. Biz açık, şeffaf tutumu belli olan bir partiyiz. Bu tutumumuzun karşılığı olarak başka partilerin siyasi ilişkilerine en küçük saygısız sözümüz yok. Bunların ilişkilerine saygı duyuyoruz. Bizim de tutumumuza saygı duyulması gerektiğini bekliyoruz.

Gözden Kaçmasın

Rus basınından dikkat çeken iddia: Putin tuzağa düşürüldüRus basınından dikkat çeken iddia: Putin tuzağa düşürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ PARTİ#AKŞENER#Muhalefet

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles