Akşener’den muhalefete HDP resti: Bize parmak sallamayın tutumumuza saygı duyun

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şeffaf açık olan iki siyasi parti var. Biri İYİ Parti diğeri HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ilan ediyor. Bir grup parmağını bize sallıyor, muhalefetin içindeki HDP ile yan yana gelmemizi ifade eden yapı. HDP ile olmuyorsak kalkıp gidin diyen bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, çok üst perdeden gerçekten kötü davranan bir kesim var. Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içinde ‘kanaat önderleri’ diyelim adına.



'TUTUMUMUZA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ BEKLİYORUZ'



Bunlar da HDP’nin tüm Kürtlerin temsilcisini olduğunu düşünüyorlar. Yani Kürtlerin tümünü HDP’nin seçmeni olduğunu çuvala dolduruyorlar. Biz açık, şeffaf tutumu belli olan bir partiyiz. Bu tutumumuzun karşılığı olarak başka partilerin siyasi ilişkilerine en küçük saygısız sözümüz yok. Bunların ilişkilerine saygı duyuyoruz. Bizim de tutumumuza saygı duyulması gerektiğini bekliyoruz.