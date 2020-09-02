Akşener’den Kütahya notları

Tavşanlı ve Emet ilçelerini gezen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Gezilerini seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Sıkıntıları, sorunları not alıyorum. Dertleri yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum” diye konuştu. Kütahya kent merkezinde ise parti teşkilatıyla buluşan Akşener, “Gerçek dertler konuşulmuyor, işsiz gençler, esnaf ve çiftçi hakkında tek kelime edilmiyor” dedi.