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Akşener’den ‘kurşun’lu konuşma

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#Akşener#KURŞUN#Grup Toplantısı
Akşener’den ‘kurşun’lu konuşma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanmasına tepki olarak partisinin grup toplantısında kürsüye elinde mermilerle çıktı. Akşener, “Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek” diye konuşup mermileri yere attı.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 27’nci yasama döneminde partisinin son grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Emniyet teşkilatımız, cinayeti planlayan şahsı bir milletvekilinin evinde yakalıyor. Buna ilişkin tutanak tutuyor. Nasıl oluyorsa oluyor, o tutanak ortadan kayboluyor. Ve bugün o tutanak dava dosyasında yok. Böyle bir rezalet olabilir mi? Artık sende Ayşe Ateş’e verdiğin sözü tutacak basiret yok. Recep Bey’in yapamadığını biz yapacağız. Sinan Ateş’in kanını yerde bırakmayacağız.

HIRSIZ KOVALIYORMUŞ

Recep Bey’in geçen haftaki sayısız hezeyanlarından biri vardı ki, gerçekten evlere şenlik. Neymiş? Kiminle uğraşacağımı çok iyi bilecekmişim. Vay vay vay. Recep Bey’in bu tehdidinin yansımasını hemen ertesi gün gördük. İstanbul İl Başkanlığımıza saldırı yapıldı. Neymiş efendim? İnşaat bekçisi bir kardeşimiz, hırsız kovalıyormuş. Ya ifade yanlış ya da bu bekçi kardeşimiz bir aksiyon filmine özenmiş olacak, ‘mermiye falso vermiş’ ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek, ‘yanlışlıkla’ binamızı vurmuş. Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Vah vah. Recep Bey utanmasan, mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Hadi oradan be, hadi oradan.

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EREN’LER, YASİN’LER...

Soruyorum sizlere; bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize, bu kurşun mu ‘dur’ diyecek? Söyleyin. Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar öldü mü? Söyleyin Eren Bülbül’ler, Yasin Börü’ler, Aybüke Öğretmenler vazgeçti mi? Bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi, bu kurşuna, adres verenler mi ayıracak?”

Akşener’den ‘kurşun’lu konuşma


Akşener, Anavatan Partisi’nden siyasete atılan ve geçmiş dönemlerde Tarım Orman ve Köy İşleri ile Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar’a parti rozetini taktı. Selahattin SÖNMEZ/ANKARA

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#Akşener#KURŞUN#Grup Toplantısı

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