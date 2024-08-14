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Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ davası

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Kılıçdaroğlu
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ davası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için “ihanet” diyen 6’lı Masa ortağı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açıyor.

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Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, “Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” sözleri Akşener’i kızdırdı. Akşener, “ihanet” suçlaması üzerine Kılıçdaroğlu’na dava açma kararı aldı. Akşener, Sözcü Gazetesi’ndeki açıklamasında,  “Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle” dedi. Akşener, bir danışmanının “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediği iddiasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da dava edeceğini belirtti.    

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Kılıçdaroğlu

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