Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ davası

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Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, “Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” sözleri Akşener’i kızdırdı. Akşener, “ihanet” suçlaması üzerine Kılıçdaroğlu’na dava açma kararı aldı. Akşener, Sözcü Gazetesi’ndeki açıklamasında, “Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle” dedi. Akşener, bir danışmanının “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediği iddiasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da dava edeceğini belirtti.