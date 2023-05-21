Akşener'den ilk açıklama: Bu turda iş daha kolay

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerden altı gün sonra düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:



12 MİLYON POTANSİYEL: “14 Mayıs’a kadar 45 miting yaptık. Böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi. İlginç bir mevzu var burada. Sayın Kılıçdaroğlu’nun potansiyel seçmeni, sandığa gitmeyen, artı geçersiz oy atan, artı Sayın Erdoğan’a oy vermeyen seçmen, Sayın Kılıçdaroğlu’na verilen oy düşüldükten sonra, 12 milyon 416 bin 477 potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim sıfır-sıfır ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor.



EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE: Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için, hepimiz en şiddetli şekilde elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız. İstanbul’da yoğun bir saha çalışması yapacağım. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Hemşehri dernekleri, ev ziyaretleri yapacağım. Kapı zili çalmak dahil olmak üzere, mikro bazda çalışma yapacağım. Sayın Erdoğan’ın kazanması halinde, hem Meclis hem partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye’de tartışılamaz hale gelir.



ARTIK İKİ SEÇENEK VAR: Özellikle İYİ Partililer ailenizi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, sandığa götürüp Kılıçdaroğlu’na oy verdireceksiniz. Ya ‘Ne mutlu Türk’üm’ demekten rahatsız, Cumhuriyet değerlerimize de gıcık olanları seçeceksiniz ya da ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diye ant içenleri seçeceksiniz. Ya Hizbullah’a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacakları seçeceksiniz. Bu seçimle birlikte artık önümüzde iki seçenek var. Önümüze kimler dikilirse dikilsin, kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. Şu anda sadece Sayın Kılıçdaroğlu’na oy isteyeceğim. Bu sefer daha kolay işimiz.”



ALİ BABACAN’IN SÖZLERİ: Akşener, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile beraber çalışabileceklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili, “İşte bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir” dedi.



OĞAN İLE GÖRÜŞMEDİM: Sinan Oğan ile görüşme yapıp yapmadığı sorusuna da, “Ben görüşme yapmadım. Çünkü biz Sayın Kılıçdaroğlu’nu adayımız olarak gösterdik, arkasında dün durduk, bugün de duruyoruz ve seçim gününe kadar da elimizden geleni seçilmesi için yapacağız. Kendisine Sayın Oğan veya bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, Sayın İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisini verdik. Hiçbir itirazım olmadığı gibi arzu ettikleri her türlü görevi yerine getirebilirim” cevabını verdi.