Akşener’den ‘ihbarcı’lara suç duyurusu

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İYİ Parti Genel Merkezi, Antalya Milletvekili ve avukat Uğur Poyraz’ın hazırladığı dosyaya ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı:

“Bu soruşturmayı başlatan unsurun, kimliğini gizleyen bir şahsın 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden iki gün sonra suç uydurarak, yaptığı isimsiz bir BİMER ihbarı olduğu öğrenilmiştir. İlginçtir ki Türkiye’nin dört bir yanından organize bir girişim gibi benzer içerikli birçok ihbar yapılmış, ortak bir dille Genel Başkan’ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki konuşmalarında darbe girişimi tarihini işaret ettiği gibi ağır isnatlar yaratılarak suç uydurulmuştur. Oysa işaret ettiği tarihin 15 Temmuz 2016 değil, MHP’nin 15 Mayıs 2016 tarihli kurultayı olduğu açıktır. Hal böyleyken ilgili illerin savcılıkları konuyu tetkik edip, ivedilikle Genel Başkan’ı aklayan bir karar vermek yerine, hiçbir hukuki zemine oturtamadığımız yetkisizlik kararları vererek, bu dosyaları Ankara’ya göndermişler, şikâyetler birleştirilmiş vesoruşturmanın kaynağını oluşturmuşlardır. Lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır.”