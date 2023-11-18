Akşener'den iddialara sert yanıt: İspat edildiği takdirde politikayı bırakırım

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Seçim Hazırlıkları İstişare Toplantısı'na katıldı. Şile'de gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı. Akşener, toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"HER GİDEN ARKADAŞ BİR ŞEKİLDE BİZİ HDP İLE EŞGÜDÜM HALİNE GETİREREK GİTTİ"



İYİ Parti'de yaşanan istifalarla ilgili konuşan Akşener, "8 arkadaşımız çeşitli aralıklarla istifa ettiler. Dün akşam televizyona bakarken Tolga Akalın'ı Sözcü Televizyonu'nda gördüm, çok da başarılıydı ama sorular çok inciticiydi. Sonra diğer TV kanallarına baktığımda benzer incitici soruların ağırlıklı olarak da muhalefeti temsil ettiğini iddia eden TV kanallarında ve mutlu bir yüz ifadesiyle sürdürüldüğünü gördüm, demek ki bzı şeyleri anlatmak farz oldu. 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları incitecek tek kelime, cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'yle yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım. Milletvekili seçilirken, hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi. Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine, hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler" dedi.

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"İSPAT EDİLDİĞİ TAKDİRDE POLİTİKAYI TÜMDEN BIRAKACAĞIM"



Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" diye konuştu.

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"BELEDİYE BAŞKANLARINA SORMALARINI TALEP EDİYORUM"



Akşener, "Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, benim de birilerini arayıp kardeş git şu işi yap demediğime göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Değil midir? Pek çok televizyon kanalında tebessüm edilerek sorulan soruların, kendilerini çok mutlu etmiş, cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşması sonrası ara verilen toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.