Akşener’den ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Akşener, “Hayırlı olsun demek için buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye’nin sorunlarını tahlil ettik” ifadelerini kullandı. Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yaptığı “boş talep” değerlendirmesi için de, “Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz buna saygı duyuyoruz” dedi.