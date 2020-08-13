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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Akşener’den ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Akşener’den ‘Hayırlı olsun’ ziyareti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Akşener, “Hayırlı olsun demek için buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye’nin sorunlarını tahlil ettik” ifadelerini kullandı. Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yaptığı “boş talep” değerlendirmesi için de, “Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz buna saygı duyuyoruz” dedi.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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