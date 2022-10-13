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Akşener’den gençlere: İnadına gitmeyin

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#Meral Akşener#İYİ Parti#TBMM
Akşener’den gençlere: İnadına gitmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yolsuzlukların olmadığı bir Türkiye’yi, biz hallederiz. Onun hazırlığı içindeyiz” dediğini belirterek, “Şimdi bizzat buradan, arkadaşlarıma talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için, yasa tekliflerimizi, bir bir Meclis’e getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman, ne kadar samimisin görelim. Buyur o zaman, hodri meydan. Çöz de görelim” çağrısında bulundu.

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Akşener dün partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

SANSÜR YASASI

“Yüce Meclisimiz; milletimizin iradesine karşı yapılan, büyük bir ayıba şahitlik ediyor. ‘Dezenformasyonla Mücadele’ adıyla pazarlanan, utanç verici sansür yasasının maddeleri, maalesef birer birer geçiyor. Bu kahredici istibdat yasasına, el kaldıran her bir kişiyi; vekili oldukları aziz milletimizin, vicdanına havale ediyor ve buradan, açıkça ilan etmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın; hakikati yalanlarınızla değiştiremeyeceksiniz.

O SENE, BU SENE

Sayın Erdoğan, senin lüks saydığın, şımarıklık saydığın şeyler, ‘süfli’ diyerek horladığın, mutlu ve huzurlu bir hayata dair talepler gençlerimizin en temel ihtiyaçları. Türk genci her şeyin en iyisini, hak etmiyor mu? AK Parti iktidarının, artık Türkiye’ye vereceği hiçbir şey kalmadı. Hiç merak etmeyin. O sene, bu sene. Sevgili genç kardeşlerim; gördüğümüz tüm bu acı gerçekleri değiştirebilmek adına sizlerden bir şey istiyorum. İnadına Türkiye’den gitmeyin. İnadına vatanınızda kalın. Gelin, birlikte mücadele edelim.”

Akşener’den gençlere: İnadına gitmeyin
TURAN ÇÖMEZ İYİ PARTİ’DE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye katılan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez’e rozet taktı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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Akşener’den gençlere: İnadına gitmeyin


BASIN KANUNU’NA PROTESTO

MECLİS Genel Kurulu’nda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşümeleri devam ediliyor. Görüşmeleri TGS üyeleri ve Parlamento muhabirleri, siyah maskelerle izleyerek protesto etti. CHP’li milletvekilleri de“Sosyal Medyama Dokunma”, “Özgür Basın Susturulamaz” dövizleriyle geldi. (Rıza ÖZEL /ANKARA)

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#Meral Akşener#İYİ Parti#TBMM

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