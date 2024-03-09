Akşener’den esnafa: Patronluğunuzu gösterin

Haberin Devamı

Akşener, tek tek tezgâhları gezip esnafla sohbet ederek, halkla fotoğraf çektirdi. Partisinin adayı Koca’ya destek isteyen Akşener, “Sesinizin duyulabilmesi için bize güç katın. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim. Sesinizi duyurmaya çalıştım. O esnaf dükkânlarında emekliyi gördüm, genç kadınlarımızı gördüm, atanamayan öğretmenlerimizi gördüm. Her birini kamuoyuyla paylaştık. İktidara dedik ki bu problemleri çözün. Bir kısmını çözebildiler bir kısmını çözemediler. Siyaset rekabet işi; siz de patronsunuz. Patronluğunuz bu seçimde ortaya çıkacak. Benim ‘şucu bucu’ olmam üzerinden değil, iyi hizmet edip etmeyeceğim, bu çocuğun iyi hizmet edip etmeyeceği üzerinden oy verin. Bizi güçlendirin. Ondan sonra gör bak neler oluyor” dedi.

OYLARINIZA TALİBİZ

Haberin Devamı

Akşener, seçim zamanı ve seçim öncesinde seçmenin velinimet olduğunu belirterek, “Patron seçmendir yani sizin müşterileriniz gibi. Dolayısıyla geldik karşınıza bir şey anlatmaya çalışıp ikna edebilirsek oylarınızı istiyoruz. İkna edemiyorsak tabii oy vermeyeceksiniz ona da baş üstüne diyeceğiz. Rekabet seçmene yarar, hizmetin iyisine yarar ama biz ‘şuculuk buculuk’ üzerinden şu vaziyette yedik birbirimizi, sizi düşünen olmadı” ifadelerini kullandı.

ATA’YA ZİYARET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin kadın örgütleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Akşener, “Atatürk’ümüz biz kadınlara hakları bir lütuf olarak vermedi; bize inandı” dedi.