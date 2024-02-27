Akşener’den esnaf turu... Ankara için oy istedi

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Akşener, üç yıldır esnafı gezen tek kişinin kendisi olduğunu belirterek şöyle dedi: “Siz seçmen olarak bize dediniz ki ‘Sen muhalefet olacaksın, bizim sesimizi duyuracaksın’. Biz de 3 yıl boyunca bunu yaptık. Emeklisinden pahalılığa kadar. Ne kendi partimizi övdük ne iktidarı yerdik, sadece sizi dinledik. Dedim ki, ‘Seçim zamanı gelip oy isteyeceğim’. Şimdi oylarınıza talibiz. Siz seçmensiniz, velinimetsiniz. Yenimahalle’de Sevin Hanım, Büyükşehir Belediyesi’nde ise Cengiz Bey için sizden oy istiyorum.”



