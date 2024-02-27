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Akşener’den esnaf turu... Ankara için oy istedi

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#Seçim#ANKARA
Akşener’den esnaf turu... Ankara için oy istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Sevin Çağlayan ile esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Akşener, yerel seçimde desteklerini istedi.

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Akşener, üç yıldır esnafı gezen tek kişinin kendisi olduğunu belirterek şöyle dedi: “Siz seçmen olarak bize dediniz ki ‘Sen muhalefet olacaksın, bizim sesimizi duyuracaksın’. Biz de 3 yıl boyunca bunu yaptık. Emeklisinden pahalılığa kadar. Ne kendi partimizi övdük ne iktidarı yerdik, sadece sizi dinledik. Dedim ki, ‘Seçim zamanı gelip oy isteyeceğim’. Şimdi oylarınıza talibiz. Siz seçmensiniz, velinimetsiniz. Yenimahalle’de Sevin Hanım, Büyükşehir Belediyesi’nde ise Cengiz Bey için sizden oy istiyorum.” 

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#Akşener#Seçim#ANKARA

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