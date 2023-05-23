Akşener’den ‘denge’ uyarısı

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CHP Şaşkınbakkal Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret eden Akşener'e Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. Bağdat Caddesi’nde vatandaşlara seslenen Akşener, şöyle dedi: “Şimdi rica ediyorum yani hepi topu 2.5 milyon oy. Hepimiz vakit kaybetmeden çalışmamız lazım. Ne olur akrabalarınızı arayın, hangi şehirde ise. Gönüllerine girin, gönüllerini alın ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini sağlayın. Gençler bu ülkede bu seçimi kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız. Kadınlar, bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Dolayısıyla, bakın Meclis, yasama Cumhur İttifakı'nın, yürütmeyi Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu aldığında, denge ve denetleme mekanizmaları devreye girer. Parlamenter sisteme bu defa hep beraber AK Parti de dahil olmak üzere cümbür cemaat geçeriz. Dolayısıyla, bu ülke tekrar kuruluş ayarlarına geri döner. Atatürk'le kavga biter, Cumhuriyet’le kavga biter, kadınların kıyafetleriyle ilgili kavga biter, yani kardeşim başımın açıklığından sana ne? Başının kapalılığından bana ne? Esas olan şey hırsız olmamaktır, arsız olmamaktır, çalmamaktır, çırpmamaktır.”

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Öte yandan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na desteğiyle ilgili konuşan Akşener, “Şaşırdığımı söyleyemem. Değerlendirmeyi yapacak olan sayın Oğan’a 5.3 oy vermiş seçmendir. Bu seçmenler sayın Erdoğan’ı desteklemeye mi gideceklerdir; yoksa bir denge unsuru olarak tutum mu alacaklardır, onu bilmiyoruz” dedi.

İYİ PARTİ KURULTAY’A GİDİYOR

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, 3’üncü Olağan Kurultay’ın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İYİ Parti, Eylül 2023 tarihinden önce yapması gereken kongresini, 2022’nin Ekim ayında başlatma kararı almıştı. Bu doğrultuda ilçe ve il kongreleri 3 Ekim’de başlamıştı. Genel Başkan Akşener dün 3’üncü Olağan Kurultay sürecine ilişkin Genel Sekreterliğe bir yazı gönderdi. Akşener yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.



İMZA AKŞENER’İN



Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Parti tüzüğümüzün 37’nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3’üncü Olağan Kurultayı’nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm.” (ANKARA)