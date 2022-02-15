Akşener’den çok özel bir günde şahitlik

Haberin Devamı

İkisi de 65 yaşında olan çift bu özel günde şahitlik yapması için de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e davetiye yolladı. Vedat Dolakay Nikâh Salonu’ndaki törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Nikâh şahitliği yapan Akşener, yaşlı çifte mutluluklar diledi. Akşener, “Ben kız tarafındayım ona göre, çok özel bir nikâha şahitlik ettim. 30 yıllık siyasi hayatımda çok kez nikâh şahitliği yaptım ama ilk kez bu kadar duygulandığım bir nikâhta tanıklık yaptım. Çok mutlu olmalarını diliyorum” diyerek çifte evlilik defterini verdi.