MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Akşener’den Çıray’a yeni görev
GeriGündem Akşener’den Çıray’a yeni görev
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gamze KOLCU/ANKARA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 20:21 | Son Güncelleme:

Akşener’den Çıray’a yeni görev

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akşener’den Çıray’a yeni görev
Abone Olgoogle-news

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda ismi “oy verilmeyecekler” listesinde geçen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkanlık Başdanışmanı oldu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener’in daveti üzerine Ankara’ya geldi. Akşener’le yaklaşık bir buçuk saat görüşen Çıray, Hürriyet’e açıklama yaparak Genel Başkanlık Başdanışmanı olarak atandığını söyledi. Çıray, “Görüşmemiz çok verimli geçti. Siyasette kırgınlık olmaz. Türk milleti kutuplaşmadan bıktı. Bizde bunu değerlendirerek parti içindeki kutuplaşmayı sona erdirdik” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle