Akşener’den Çıray’a yeni görev

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener’in daveti üzerine Ankara’ya geldi. Akşener’le yaklaşık bir buçuk saat görüşen Çıray, Hürriyet’e açıklama yaparak Genel Başkanlık Başdanışmanı olarak atandığını söyledi. Çıray, “Görüşmemiz çok verimli geçti. Siyasette kırgınlık olmaz. Türk milleti kutuplaşmadan bıktı. Bizde bunu değerlendirerek parti içindeki kutuplaşmayı sona erdirdik” dedi.