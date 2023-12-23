Akşener’den Can Atalay yorumu: Mahkeme gereğini yapmalıdır

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Akşener paylaşımında şu görüşleri dile getirdi:



KRİZİ DAHA FAZLA DERİNLEŞTİRMEYELİM



“Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir.”



ARTIK KENDİMİZ OLMALIYIZ



Öte yandan Akşener, belediye başkan aday tanıtım toplantısı için gittiği Nevşehir’de de şunları kaydetti: “Bugüne kadar pek çok adım attık. Artık onların tekrarına lüzum yoktur. Ama geldiğimiz noktada artık biz, biz olmalıyız. Artık biz kendimiz olmalıyız. Artık biz bu ülkeyi yönetmeye ciddiyetle, inatla ve cesaretle varız demek durumundayız. Aksi takdirde kendimize göre fedakarlık saydığımız, Türkiye için, milletimiz için faydalı olduğuna inanıp attığımız hiçbir adımın esasında sonuç itibarıyla Türkiye’nin geleceğinde çok da büyük bir faydası olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.