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Akşener’den çağrı: Suriyeli sorununu birlikte çözelim

#İYİ Parti#Meral Akşener#Sığınmacı
Akşener’den çağrı: Suriyeli sorununu birlikte çözelim

İYİ Parti lideri Akşener, Suriyeli sığınmacı sorununun partiler üstü bir mesele olduğunu söyleyerek, “Gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde, meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım. Gelin memleketimizi, bu cendereden birlikte çıkartalım” çağrısında bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“İYİ Parti olarak bizim hedefimiz, sığınmacıların gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye’de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği olmak üzere, sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık sığınmacıların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık, ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ üzerinde gerekli değişikliği yapmanın vaktidir. Biz, Gazi Meclisimizin, bu önemli sorunumuzun çözümünde bir uzlaşma zemini olduğuna inanıyoruz. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. Gelin özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım. Gelin memleketimizi bu cendereden birlikte çıkartalım.

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İYİ Parti olarak EYT Çözüm Planımızı oluşturduk. 4.7 milyon insanımızın tamamının yararlandığı, adil bir düzenleme öneriyoruz. Biz hesabını kitabını yaptık. Geçiş dönemi olarak tanımladığımız bu düzenlemeyi, Merkezi Yönetim Bütçesi’nden finanse edeceğiz. EYT sorununu, tarihin tozlu raflarına kaldıracağız.”

BARINMA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Akşener enflasyon konusunda “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı bile yüzde 70 oldu. Yani enflasyonda Arjantin’i sollamış olduk. Barınma kriziyle de karşı karşıyayız. Dünyada konut fiyatlarının 2 yıldır en fazla arttığı ülke konumuna geldik. ‘Müjde’ diye açıklanan, ama aslında vatandaşın konut alma ihtimalini daha da imkânsız hale getiren konut kampanyası, barınma krizini derinleştirecek” dedi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Sığınmacı

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