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Akşener’den Ankapark turu

#İYİ Parti#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ankapark
Akşener’den Ankapark turu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün birlikte Ankapark’ı gezerek incelemelerde bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark yeniden kapılarını açarken ziyaretçiler arasında Akşener de yer aldı. Akşener, “Ankapark, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut, hepimizin gördüğü halidir” dedi.

Mart 2019’da açılan, yaklaşık sekiz ay açık kaldıktan sonra kapılarını kapatan Ankapark, iki yıla yakın mahkeme süresinin ardından 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmişti. Mansur Yavaş, “Burada harcanan para Ankara halkının parası, dolayısıyla ne yapılacağını halka soracağız onlar karar verecek” demişti.

Akşener’den Ankapark turu

ATATÜRK’Ü VE TÜM KAHRAMANLARI SAYGIYLA ANIYORUM

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü mesajında da “Bağımsızlığımızın nişanesi Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümünde; Atatürk’ümüzü ve tüm istiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

 

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#İYİ Parti#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Ankapark

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