Akşener’den AK Parti’ye mutabakat çağrısı

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Dün, AK Parti’yi iktidara taşıyan, üniversite kapılarından içeri sokulmayan genç kızlarımızın gözyaşları; bugün, geçen 20 yılın sonunda aynı AK Parti’nin siyaset pazarında artık oy devşirilecek bir ‘gollük pastan’ başka bir şey değil. Bu mesele kapanmış bir yaradır. Ne yasal ne de Anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur. Madem bu konu yeniden masada, Anayasaysa Anayasa, mutabakatsa mutabakat. Ant olsun, başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınların saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem, etmeyeceğim.

TÜRKİYE’YE YAKIŞIR

Bu kapanmış yaranın üzerinde vicdansızca tepinerek, kadınların en helal haklarını yeniden tartışmaya açmayalım. Gel, bu meseleyi Türkiye’nin gündeminden sonsuza dek çıkartalım. Gel milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclisimizin arkasında dimdik duracağı, Türkiye’ye yakışır bir düzenleme yapalım.”