Akşener’den 6. yıl konuşması: Seçimlere müstakil giriyoruz

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Genel Başkan Meral Akşener, partisinin “Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi”ni de açıkladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “22 Müslüman ve Arap devleti, bütün Müslüman devletler Gazze’yi bir iç politika meselesi haline getirip gökyüzüne bakıp ıslık çaldıkları için kahrolsunlar. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum demokrasi krizidir. Yeni bir düzen kurulmadan da krizin aşılması mümkün değildir. Bu yeni yolun ilk adımı olarak da aynı hataları tekrarlayarak yeni sonuçlar beklemenin beyhude olduğunun bilinciyle önümüzdeki seçimlere hür ve müstakil olarak tek başımıza giriyoruz. Bir taraf Cumhuriyet’e karşı acayip bir alerji duyuyor. Diğer taraf ise tapulu mülkü gibi görüyor. Halbuki Cumhuriyet; ne çiğ bir zihniyetin kinine ne de sığ bir zihniyetin hırslarına mahkûm edilecek kadar değersizdir.”