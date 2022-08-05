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Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz

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#Yalova#Armutlu#İYİ Parti
Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 14:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeniden, seçmenin velinimet olduğu, seçmenin dertlerinden üretilmiş çözüm önerileriyle rekabet edildiği ve bütün siyasilerin gelip vatandaşın karşısında durduğu yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi. Armutlu ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, ardından ilçe meydanında bölge halkına seslendi. Akşener, konuşmasında iktidarın siyasi diline yönelik eleştiride bulundu.

Farklı siyasi görüşteki seçmenlerin ötekileştirildiğini vurgulayan Akşener, "Yeniden seçmenin velinimet olduğu, seçmenin dertleri üzerinden üretilmiş çözüm önerileriyle rekabet edildiği ve sonuçta bütün siyasilerin buraya gelip, vatandaşın karşısında durduğu yeni bir siyaset anlayışını birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ben Doğru Yol Partisi'nde politika yaptım. Sayın Yaşar Okuyan, Anavatan Partisi'nde politika yaptı. Biz birbirimizi eleştirdik ama öznesi sizin üzerinizden eleştirdik. Rekabet, öznenin siz olduğu, sizin dertleriniz olduğu bir çözüm üzerinden rekabet edilirdi. Dolayısıyla kimse kimseyi teröristlikle, şuculukla buculukla suçlamaz, seçmenin karşısında resmi tazim hazır olda olurduk" diye konuştu.

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'HELAL OYLARINIZLA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

İktidara gelmeleri halinde mevcut düzeni değiştireceklerini dile getiren Akşener, "Bugün bu ülkede harami bir düzen var. Şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşürülürken, seçmenin kıymet harbiyesi ortadan kaldırılırken, 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanlar var. Yan gelip yatıyorlar. Senin oğlun, senin kızın, 92 puanla atanamazken mülakatta 58 almış arkadaşı atanıyorsa, bu bir harami düzendir. Bunun değiştirilmesi için sizinle beraber el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Yalova#Armutlu#İYİ Parti

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