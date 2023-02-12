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Akşener: Yabancılara mülk satışı yasaklansın

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#Meral Akşener#Deprem Bölgesi#Yabancılara Mülk Satışı
Akşener: Yabancılara mülk satışı yasaklansın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

İYİ Parti Lideri Akşener, Kahramanmaraş’ın ardından dün Hatay’da incelemelerde bulunurken hükümetten yabancılara toprak satışını engellemesini istedi.

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Akşener özetle şunları söyledi:

“Her bir enkazın üstünde ister sivil ister devlet görevlisi iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım. Hâlâ enkazlardan canlı çıkıyor; arama-kurtarma faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Çok ciddi manada çöp söz konusu. Eğer toplama imkânı yoksa derhal kireç atılması lazım. Salgın hastalıklar devam eder. Tuvalet birinci öncelik. Konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı tahliye etmeniz mümkün değil. Benden kefen isteniyor, kefene ihtiyaç var.

ÇOCUKLARIN ÖNEMİ

Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de an itibarıyla toprak ve mülk, yabancıya satışının yasaklanması lazım. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız, ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor. Daha fazla güvenlik görevlisinin sevkıyatının yapılması lazım. Yağma ve güvenlik açısından çok önemli. Annesini babasını kaybetmiş çocukları devlete teslim edin. Organı için çalınır, batı ülkelerine satılır... Çocukların emniyeti sağlansın.”

 

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#Meral Akşener#Deprem Bölgesi#Yabancılara Mülk Satışı

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