Akşener: Yabancılara mülk satışı yasaklansın

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Akşener özetle şunları söyledi:

“Her bir enkazın üstünde ister sivil ister devlet görevlisi iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım. Hâlâ enkazlardan canlı çıkıyor; arama-kurtarma faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Çok ciddi manada çöp söz konusu. Eğer toplama imkânı yoksa derhal kireç atılması lazım. Salgın hastalıklar devam eder. Tuvalet birinci öncelik. Konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı tahliye etmeniz mümkün değil. Benden kefen isteniyor, kefene ihtiyaç var.

ÇOCUKLARIN ÖNEMİ

Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de an itibarıyla toprak ve mülk, yabancıya satışının yasaklanması lazım. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız, ne demek istediğimi Hataylılar anlıyor. Daha fazla güvenlik görevlisinin sevkıyatının yapılması lazım. Yağma ve güvenlik açısından çok önemli. Annesini babasını kaybetmiş çocukları devlete teslim edin. Organı için çalınır, batı ülkelerine satılır... Çocukların emniyeti sağlansın.”