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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin (Ä°BB) "30 KreÅŸ Toplu Temel Atma TÃ¶reni"; CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, TBMM BaÅŸkanvekili Engin Altay, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± BuÄŸra Kavuncu ve Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. "YuvamÄ±z Ä°stanbul" kreÅŸlerinden birinin inÅŸa edileceÄŸi BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± Mahallesi'nde dÃ¼zenlenen temel atma tÃ¶reninde; KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AkÅŸener ve Ä°mamoÄŸlu birer konuÅŸma yaptÄ±.Â

"13. CUMHURBAÅžKANI MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI'NDAN SEÃ‡Ä°LDÄ°KTEN SONRA..."

CHP Genel baÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "13. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± Millet Ä°ttifakÄ± seÃ§tikten ve koltuÄŸa oturduktan sonra 6 ay iÃ§inde bÃ¼tÃ¼n Ã§arklar dÃ¶necek. Bu Ã¼lkeye huzur, barÄ±ÅŸ gelecek. 'Bir kabustan uyandÄ±k' diyeceÄŸiz. Ne kadar Ã§ok kreÅŸimiz olursa fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini o kadar iyi yakalayabiliriz. Bu avantajÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n belediye baÅŸkanlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ederim" diye konuÅŸtu.

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Â "13. CUMHURBAÅžKANI ADAYI MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI'NIN ADAYI OLACAK"

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, "Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar bize yÃ¶nelik Ã¶nyargÄ±larÄ± kÄ±racaktÄ±r. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n neticesinde ben kalpten inanÄ±yorum, 13. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n adayÄ± olacak" dedi.Â

"30 YENÄ° KREÅžÄ°MÄ°ZÄ°N DAHA TEMELÄ°NÄ° ATIYORUZ"

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu ise temeli atÄ±lacak kreÅŸler hakkÄ±nda bilgi vererek, "KreÅŸimizde ÅŸu an 2 bin 884 Ã§ocuÄŸumuz var. OnlarÄ±n size vereceÄŸi morali tahmin edemezsiniz. Biz 150 kreÅŸi yapmayÄ± hedefliyoruz. Belki de Ã¼lkemizin en saÄŸlam, en saÄŸlÄ±klÄ± temellerinin atÄ±lacaÄŸÄ± yer kreÅŸlerimiz olacaktÄ±r. BugÃ¼n burada 30 yeni kreÅŸimizin daha temelini atÄ±yoruz. BunlarÄ±n 23'Ã¼ temel atma tÃ¶renidir, 7'si ise Ä°stanbul'un ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re tekrar revize edilecektir" diye konuÅŸtu.

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