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Akşener: ‘Uzlaşacaklarına eminim’

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#İYİ Parti#Çekmeköy#Fabrika
Akşener: ‘Uzlaşacaklarına eminim’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir fabrikayı ziyaret etti.

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Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşmeler ve mutabakat metni ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şimdi her ikisi o mutabakat metninin üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra, diğer genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum; Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, Anayasa’nın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66. Madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok.Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim." Akşener, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin itirazı olduğu iddialarıyla ilgili soruya ise "Bilmiyorum. Gerçekten bilgim yok" karşılığını verdi.

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HÜDA PAR'ın hakkında suç duyurusunda bulunacağı konusunda Akşener, "Benim için şeref madalyasıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili soruyu da yanıtlayan Akşener, şunları kaydetti: "Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar bizleri PKK'lılıkla suçlamak yani aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak ve sonra da 'Ne var canım bunda işte, montaj olur, şu olur, bu olur demek, ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu söylüyorum. Bir Cumhurbaşkanı’nın böyle bir duruma düşmesinin ayıp olduğuna inanıyorum." 

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#İYİ Parti#Çekmeköy#Fabrika

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