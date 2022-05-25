Akşener: Ülkemizin Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Akşener, Sultan 2'nci Abdülhamid üzerinde bir yaygara tufanı başlatıldığını belirterek, "Hakaretlerin, öfke nöbetlerinin, nefret şovlarının bini bir para. Oysa dillere destan şanlı tarihimize sahip çıkmanın da tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu, ilk önce tarihi öğrenmekten geçer" diye konuştu.

'TARİH DANIŞMAN NOTLARINDAN ÖĞRENİLMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarih öğrenemediği ve okumayı sevmediğini söyleyen Akşener, "Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor. Kulağına üflenen sesler dışında, kimseyi duymuyor. Dört bir yanını saran cehalet duvarından attığı hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Biz tarihe onun gibi kişiler üzerinden bakmıyoruz. Biz tarihe, onun gibi kavgalar üzerinden de bakmıyoruz. Biz tarihe değerler, sistemler ve sonuçlar üzerinden bakıyoruz. Abdülhamid Han'la değil, o günün şartlarındaki demokrasi rüzgarıyla ilgileniyoruz. Abdülhamid Han'ı kendisine benzetmemi bir hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan'ı Abdülhamid Han'a benzetmek, rahmetliye hakaretmiş. Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamid Han'ı, kendisine benzetmek, büyük bir hakaretmiş. Yani biz aslında istibdada karşı koyan o ruhtan bahsederken değil, Sayın Erdoğan'a benzetirken Abdülhamid Han'a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında" açıklamasında bulundu.

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'İLK ÖNCE KENDİ NİYETLERİNİ SORGULAMALARI GEREKİYOR'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik girişimine ilişkin konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in yayılmacı ve saldırgan politikası, bütün Avrupa'da bir güvenlik krizi yarattı. Ukrayna'da 4 aydır süren işgal, şimdiye kadar NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'yı da harekete geçirdi. Her iki ülke de Rusya'ya karşı caydırıcılık elde etmek için NATO üyeliğine başvurdular ama bu talebin kabul görmesi için mevcut üyelerin oy birliğine yani Türkiye'nin de onayına ihtiyaçları var. Yalnız, burada unutmamamız gereken bir şey var. Ülkemizin şimdiye kadar Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet, defalarca suistimal edildi. Mesela, Sovyet Rusya ve Yugoslavya'dan kopan ülkelerin NATO'ya girmesi için verdiğimiz destek PKK'ya yardıma dönüştü. Kore'de, Bosna'da, Afganistan'da Türk askerinin verdiği mücadele, müttefik bildiğimiz ülkelerin FETÖ'ye kol kanat germeleriyle son buldu. İşte bu yüzden bugün Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin ilk önce kendi niyetlerini sorgulaması gerekiyor. İYİ Parti olarak bu kararın milli menfaatlerimiz gözetilerek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada ülkemizin iki önemli çıkarı var. Birincisi Avrupa'daki PKK varlığını sonlandırmak ve terör örgütünün Avrupa yapılanmasını çökertmek. İkincisi ise çarlık rüyaları gören Putin'in, saldırgan Rusya'sına karşı Avrupa güvenliğini güçlendirmek."

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NATO üyeliği yolunun terör örgütlerini topraklarından çıkarmakla başlayacağını dile getiren Akşener, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak kendilerini kullanan ve ilk fırsatta sırtlarından bıçaklayacak olan PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır" dedi.

'BİZ YANINIZDA DURURUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikayı, iç politika şovuna dönüştürmeye çalıştığını ifade eden Akşener, "Çok değil daha geçtiğimiz sene Milli Savunma Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin PKK'ya verdiği destekten bahsediyordu. İçişleri Bakanı, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu iddia ediyordu. Sayın Erdoğan da bu doğrultuda Mısır'a, İsrail'e ve Suudi Arabistan'a en üst perdeden konuşuyordu. Eğer amacın, bu terör örgütünü Avrupa'dan tasfiye etmekse bunu yapmanın yolu da yordamı da bellidir. Biz de yanında dururuz" ifadelerini kaydetti.

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Akşener, tarım politikalarına da eleştirilerde bulunduğu konuşmasında sözü seçime getirerek, "Göreceksiniz sandıkla gelen sandıkla gidecek. Bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. Hazır olun çok az kaldı" dedi.