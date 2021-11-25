Akşener: Tuzağa düşmeyeceğiz

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Akşener, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Geçen hafta bu kürsüden konuşurken dolar 10 lira 43 kuruştu. Bu sabah 13 lira. Bu artış cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek. Yani sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. 83 milyon vatandaşımızın her birinin cebinden 8 asgari ücret kadar para çıktı demek.

Ne Sayın Erdoğan ne de ortaklarının Türkiye’ye verecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bu yüzden, milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar. Bunlar artık milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek yetki verdiği kadrolar değil. Sayın Erdoğan önceki gün meseleyi yine getirdi başkalarının üzerine yıktı. Ülkeyi yöneten sensin. LPG’ye, doğalgaza, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan sensin, sen. Şimdi çıkmışsın, ‘Bu fiyat artışları, fırsatçılar yüzünden oluyor’ diyorsun. Madem öyle, o zaman şu ana kadar gereğini niye yapmadın?

GETİR SANDIĞI...

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Yetkiyi aldınız, görevi kötüye kullandınız. Bunun bedelini ilk sandıkta ziyadesiyle ödeyeceksiniz. Daha 2 hafta önce ‘Türkiye uçuyor’ diyordun. Hatta ciltler dolusu kitabını yazıyordun. Hayırdır Sayın Erdoğan? Hesabın mı şaştı? Şimdi çıkıp kime karşı, neyin savaşını vereceksin? Bak Tayyip Bey, bu iş böyle olmuyor. Gel, kendini de milletimizi de daha fazla yorma. Daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz hallederiz.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Bugün yaşadığımız kriz Türkiye iktisat tarihine bir yönetim krizi olarak geçecektir. İşte tam olarak bu yüzden bizim öncelikli itirazımız bu ucube sistemedir. Çünkü Sayın Erdoğan ve ucube sistemi sebep, yaşadığımız ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk bir sonuçtur. Sorumluluğumuz büyük, görevimiz kutsal, yolumuz çetin. Bu yolda tuzaklar olacak; düşmeyeceğiz. Bu yolda provokasyonlar olacak; sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak; izin vermeyeceğiz ve o kaçınılmaz gün geldiğinde onlar istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sandığa gömeceğiz.”

DAVUTOĞLU ZİYARETİ

Bu arada Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da dün bir araya gelerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiler. Akşener, görüşmenin ardından, “Ekonominin durumu iktidarın tercihi” dedi.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEBRİKİ

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener’e çiçek vererek kürsüde elini öptü. Akşener, her hafta grup toplantılarında olduğu gibi bu kez de atanamayan bir öğretmene kürsüde söz verdi. Akşener, konuşmasının ardından öğretmen Ekrem Demir’in elini öperek sarıldı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)