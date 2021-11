Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, mayıs ayında ’Güçlü Türk Dünyası ve güçlü Türkiye için 9 ilke ve hedef’ isimli çalışmayı paylaştıklarını anımsattı. Akşener, "İYİ Parti olarak bu çalışmamızla Konsey’in isminin ’Türk Devletleri İşbirliği Örgütü’ haline getirilmesi, bir yatırım fonu kurulması, ortak tarih ve ortak coğrafya kitaplarının hazırlanarak tüm okullarımızda okutulması, ortak bir televizyon kurulması, ortak bir turizm paketi hazırlanması ve de en önemlisi, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de (KKTC) örgüte dahil edilmesi çağrısında bulunmuştuk. 12 Kasım’da toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi’nde alınan kararlar çerçevesinde bu başlıklara dönük bazı adımların atılmış olmasını ve bilhassa Sayın Nazarbayev’in teklifi ve diğer üyelerin ortak kararıyla örgütün ’Türk Devletleri Teşkilatı’ adını almasını, memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Ancak bununla birlikte, iki gün önce, kuruluş yıl dönümünü kutladığımız, KKTC’nin de bu birlik içerisinde yer almasını tarihin bize ve Türk Dünyası’na yüklediği önemli bir sorumluluk olarak görüyorum" dedi.

"KADINLARI YAŞATACAĞIZ"

Akşener, kadın cinayetlerinin yüreklerini parçalamaya devam ettiğini, geçen hafta İstanbul’da Başak Cengiz’in hiç tanımadığı kişi tarafından öldürüldüğünü anımsattı. Akşener, "Bu cani Başak’ı ’savunmasız’ diye hedef alıyor. ’Kadın kendini savunamaz’ diyor. O bir kadın ve savunmasız. Bir psikopatın bile Türkiye’de kadınların durumuyla ilgili vardığı kanaate bakar mısınız? Bu kafa, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu kafa, kadını her tür saldırıya karşı savunmasız bırakan bir zihniyetin ayak izlerini takip etti. Bu kafa kadına her tür hakareti edebilenlerden cesaret aldı. Bu kafa üç beş kendini bilmezin, yarım aklına uyup İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede yırtıp atanlardan cesaret aldı. İstanbul Sözleşmesi’nin yırtılıp atıldığı 31 Mart’tan bu yana 203 Başak’ımızı kaybettik. Her gün neredeyse iki kadın cinayete kurban gidiyor. İYİ Parti iktidarında gereğini yapacağız. Kadınların yıllardır süren mücadelelerini bir devlet politikası haline getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Anayasa’da gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstanbul Sözleşmesi’ni hızla imzalamakla kalmayıp, uygulamaya sokacak, uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız. İYİ Parti iktidarında kadınları yaşatacağız" diye konuştu.

"NEREDEN NEREYE"

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ’ahlak yoksunu’ dediğini söyleyerek, "Yalnız bu sefer, ’Bağğyan’ dememiş ’bu kadın’ demiş. Bak Sayın Erdoğan; unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak. Bir gün hepimiz o teneşire uzanacağız. Nereden nereye. Dün Fırat’ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede; bugün rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden Tayyip Erdoğan nerede. Yazıklar olsun. Düştüğün bu ibretlik durumda artık sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin" dedi.

"PROJELERİMİZLE GELİYORUZ"

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Biz ekonominin kitabını yazdık’ dediğini belirterek, "Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair binlerce kitap yazıldı. Ama ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Vizyonumuzla, çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Arkamızda milletimizin desteği omuzlarımızda, zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi inşa etmenin büyük sorumluluğuyla geliyoruz, az kaldı. Sandık her geçen gün daha da yaklaşıyor. O kutlu gün gelecek ve Allah’ın izniyle bu çile bitecek. Milletimiz yetkiyi verecek ve İYİ Parti iktidarında söz yeniden milletin olacak. Çünkü bizim yolumuz, hak, hakikat ve adalet yoludur" diye konuştu.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TARIM BİLİMLERİ AKADEMİSİ"

Akşener, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez’ düşüncesiyle Gazi Orman Çiftliği’ni kurduğunu belirterek, "Peki biz şimdiye kadar Ata’mızın bu mirasını koruyup, onun bu eşsiz vizyonuna, sahip çıkabildik mi? Maalesef hayır. Hazineye şartlı olarak devredilen 102 bin dekarlık çiftlik arazisi AK Parti iktidarında 33 bin 891 dekara düştü ve ranta teslim oldu. Peki kaybolan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yerine ne yapıldı? Sayın Erdoğan’ın kışlık sarayı ile dinozorpark. İşte o nedenle İYİ Parti olarak biz; Atatürk’ümüzün mirasına, tarımla ilgili vizyonuna, köylülerimiz için hayal ettiği, sosyo-kültürel gelişim fikrine ve onun toprak, ağaç ve doğa sevgisine sahip çıkmak için ’Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi’ projemizi hazırladık. Bu önemli projemiz ile Atatürk Orman Çiftliği’ni, şanına ve amacına yaraşır şekilde ’Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi’ haline getireceğiz. Akademiye mevcut Tarımsal Araştırma Enstitülerini ekleyip, teknoparklar ile de bağlantısını sağlayarak, bölge coğrafyasının en üst düzey, tarımsal araştırma, bilgi ve bilişim merkezini kuracağız. Akademiyle ilgili çalışmaları 5 yıl içinde tamamlayarak, gelecekteki gıda güvenliğimizi güvence altına alacağız" dedi.