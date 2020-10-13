Akşener: Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kötü bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Akşener, Hatay ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarının yürekleri dağladığını söyledi. Akşener, "Özellikle Hatay'da, kent merkezlerine dayanan alevlerin yarattığı tahribat, belki de onlarca yılda tamir edilemeyecek. Bizim için kutsal olan, cennet doğamızı yakanları, Yüce Allah'a havale ediyorum. Allah'ın bize lütfu olan o muhteşem ormanlarımıza ateş düşürenler, oradaki masum canlıları ateşe verenler, bilsinler ki, hesap günü geldiğinde Cenabıhakk'ın en ağır azabıyla cezalandırılacaklar. Bu işin arkasında, hayata ve insana dair ne varsa düşman olan, terör örgütünün olduğu şüpheleri var. Bu konuda güvenlik birimlerimiz hızlı hareket etmeli ve gereğini bir an önce yapmalı. Yapılan, tüm dünyada infial yaratacak bir alçaklıktır. PKK'nın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermek de, en başta hükümetin görevidir" dedi.

'MASA BİZİM İÇİN AR MESELESİDİR'

Akşener, Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Moskova'daki ateşkes masasından kalktıktan birkaç saat sonra, Gence'de sivillere bomba yağdıran bu gözü dönmüşlüğü artık dünya daha iyi tanımalıdır" diye konuştu. Akşener, diplomasi masasında Türkiye'nin olması gerektiğini daha önce söylediğini, hem Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem de iktidarın sözcülerinin kurulacak masada Türkiye'nin olması gerektiğini deklare ettiklerini hatırlattı. Akşener, "Ancak, bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı. Ve Rus Dışişleri Bakanı, 'büyük abi' edasıyla ateşkesi ilan etti. Kardeşimizin vurulduğu bir savaşla ilgili masa, bizim için ar meselesidir. Dışarıdan, 'Türkiye'nin o masada ne işi var?' diyenlerin hesaplarını anlarım. Ama üzülerek izledik ki, içeride de maalesef, onlarla ağız birliği yapanlar oldu" diye konuştu.

'İKTİDARI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Akşener, haziran ayında, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldıran Kanada'nın Ermeni diasporasının baskıları üzerine silah ihracatını durdurduğunu hatırlatarak, "Batı Dünyası, Türkiye'yi, meselenin bir tarafı görüyor demektir bu. Türkiye, Kanada'dan, insansız hava araçlarının optik parçalarını alıyor. Bu ambargo, İHA'larımızın üretimini olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla, ambargo uygulayacak kadar içinde gördükleri Türkiye'yi, masaların dışında tutmak isteyen bu ikiyüzlülüğe karşı, dikkatli olmak zorundayız. Şüphesiz bundan sonra da, başka masalar kurulacak. Bir kez daha uyarıyorum ki, Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır. Bunu, Azerbaycanımızın yalnız olmadığını, dosta düşmana göstermek için yapmalıdır. İktidarı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Yurt dışında, ilgili ülkelerde, diplomasi ve lobi faaliyetlerine ağırlık verilmeli ve haklılığımız dünyaya anlatılmalıdır. Karabağ'da yolumuzun bağlanmasına izin veremeyiz. Çünkü Karabağ; Sadece Azerbaycan Türk devletinin değil, bir büyük coğrafyadaki her Türk'ün davasıdır" dedi.

Akşener, il il gezdiklerini belirterek, en son Giresun ve Yozgat'a gittiklerini, ziyaretlerde milletin derdini dinlediklerini kaydederek, "Yine bir dokunduk, yine bin ah işittik" dedi.