‘Akşener törene davet edilmedi’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine Akşener’i temsilen Cihan Paçacı ve İsmail Tatlıoğlu’nun Lefkoşa’ya gittiğini ancak protokol krizi yüzünden tören alanını terk edip, Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edip Ankara’ya döndüklerini belirten Poyraz özetle “Davet gelmemiştir. İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır” dedi.

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