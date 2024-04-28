Akşener son konuşmasını yaptı: ‘Bedeli ben ödedim artık hesap sizde’

Haberin Devamı

İYİ Parti, 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nı dün Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirdi. Kurultay TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz olmak üzere dört adayın yarışıyla başladı. Kurultayda genel başkanlığa aday olmayan Meral Akşener ise bir veda konuşması yaptı. Akşener, 20 dakikalık konuşmasında “Bu kürsüden son kez sesleniyorum” diyerek özetle şunları söyledi:

30 YIL MÜCADELE ETTİM

“Bugün emaneti devretme günü. Hayatının 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekânlarda memleketimizin geleceği için siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı; o da beni parasız yatılı okutan milletimize, Cumhuriyetimize karşı vefa borcunu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim. Gelelim bugüne. Yetkili kurullarımızın kararları doğrultusunda, hür ve müstakil olarak seçime girdik. Bu karar bizim için fabrika ayarlarına dönmek demekti. Ben de bu kararın elbette arkasında durdum.

Haberin Devamı

BU EV ARTIK SİZE EMANET

Biz bugüne çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Biz bugünlere adressiz kurşunlara direnerek geldik. Hiçbir zaman bir yerlerden garanti beklemedik. Kirli pazarlıkların peşine düşüp ilkelerimizden taviz vermedik. Bugün de karşınızda ben bu bedeli ödemeye razıyım. Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı sizler uygulayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu evi artık ayakta siz tutacaksınız. Bu vesileyle genel başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

VEDA ŞARKISI AĞLATTI: BİR GÜN GİTSEN BİLE HATIRAN YETER

-İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı renkli anlara da sahne oldu.

Haberin Devamı

◊ Kurultayın sloganı “İyilerin güneşi batmaz”dı.

◊ Salona sadece Akşener ve Atatürk fotoğrafları asıldı.

SEYİRCİSİZ KURULTAY

◊ Organizasyon komitesi kararı doğrultusunda salona yalnızca kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri katılabildi. Bu nedenle 3 bin kişilik salonun üst taraflarının boş olduğu görüldü. Akalın ve Aydın tarafları bu kararı “seyircisiz kongre” olarak değerlendirerek organizasyon komitesine tepki gösterdi.

KIRMIZI-MAVİ ATKILI ATIŞMA

◊ Salonda Aydın taraftarı delegelerin kırmızı atkı takarak, Akalın taraftarlarının ise mavi atkı ile tutumlarını belli etmeleri dikkat çekti.

◊ Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz’ın da adaylığı için uzun süre delegelerden tek tek imza toplama çabası ilgi uyandırdı. İmzaları yetiştirmek için delegelere sürekli çağrıda bulunan Kodaz, 80 imzayı zor da olsa toplamayı başarabildi.

Haberin Devamı

◊ 11.00’de ilan edilen kurultay saat 12.00’de başlayabildi. Salona ilk gelen isim ise tezahüratlar eşliğinde Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu’nun ardından ise Akşener ve Akalın kurultaya geldi.

◊ Adaylar salona gelişlerinde taraftarlarının tezahüratları ile karşılandı. Akalın için “Bozkurt Akalın”, Aydın için “İyiler kol kola Koray Aydın’a” tezahüratları yapıldı. Dervişoğlu ise “Başkan Dervişoğlu” sloganlarıyla yerine geçti.

◊ Kurultayın Divan Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin seçildi. Başkanlık Divanı’nın seçilmesinin ardından Akşener, salona katıldı. Akşener’in gelişi sırasında kurucular kurulu üyesi bir partili boynuna sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Salonda Akşener’in İYİ Parti’yi kuruş sürecine ilişkin bir sinevizyon gösterisi yayınlandı.

Haberin Devamı

◊ Videonun Akşener’in görüntüleriyle birlikte Gülden Karaböcek’in sesinden “Bir gün gitsen bile hatıran yeter” şarkısıyla sonlanması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

◊ Şarkı, “Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler. Bir yanda anılar bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter” sözlerinden oluşuyor. Tüm salon şarkıyla birlikte Akşener’i ayakta alkışladı.

◊ Genel başkan adayları da Akşener’in konuşmasına alkışlayarak karşılık verdi. Manisa Milletvekili Şenol Sunat da gözyaşını tutamayan partililer arasında yer aldı.

Haberin Devamı

◊ Akşener, yaklaşık 20 dakika süren vedasının ardından salondan ayrılırken, genel başkan adayları da konuşmalarını yapmak üzere sırayla kürsüye geldiler.

◊ Salondan ayrılan Meral Akşener’i uğurlayan bazı vekiller ağladı.

ADAYLARDA SICAK HAVA

◊ Divan Başkanı Şükrü Kuleyin’in son olarak konuşmasını yapan aday Günay Kondaz’ı “Demokrasi adına abilik yaptım sana, 15 dakika istedin ama 20 dakika oldu” diyerek uyarması da dikkat çekti. Kondaz ise Kuleyin’in uyarılarına “Bitiriyorum abi” karşılığını verdi.

◊ Çok adaylı olduğu için gergin bir ortamda geçmesi gereken kongrede korkulan olmadı. Adayların birbirlerine karşı saygılı bir dil kullanması salonun da yumuşamasını sağladı. Müsavat Dervişoğlu, “Bu adaylardan birisi değerli ağabeyim Sayın Koray Aydın, bir diğeri de sevgili kardeşim, ailemin bir ferdi olan Sayın Tolga Akalın’dır” sözleriyle adaylar arasında sıcak hava estirdi. Konuşmaların tamamlanmasıyla saat 15.45’te oy kullanma süreci başlayabildi.

UZAKTA YER VERİLDİ

◊ Kurultayda adayların oturma düzeni de tartışıldı. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener ile yan yana otururken, Tolga Akalın’a daha uzakta bir yer verildiği görüldü.

YENİ BAŞKAN DERVİŞOĞLU

-Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz olmak üzere dört adayın yarıştığı seçimde ilk iki turda sonuç çıkmadı. Birinci turda oyların 472’sini Aydın, 370’ini Dervişoğlu, 327’sini Akalın ve 2’sini de Kodaz aldı. İkinci tura geçilirken Akalın adaylıktan çekildi. İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın ise 565 oy aldı. Üçüncü tur oylamasında Müsavat Dervişoğlu 611, Koray Aydın 548 oy aldı. Böylece 2017’de kurulan İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Dervişoğlu, Genel Başkanlığı kazanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sayın Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne mutlu Türküm diyene.” Meral Akşener, seçimi kazanan Dervişoğlu’nu sosyal medya hesabından tebrik ederek “5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.