Akşener: Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bolu’ya geldi. İlk olarak seçim otobüsüyle Bolu sokaklarında tur atan Akşener, halkı selamladı. Akşener daha sonra halka seslenmek üzere Hükümet Meydanı’na geldi. Parti otobüsünün üzerine CHP’den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte çıkan Akşener, alanda toplananlara hitap etti. Akşener, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından Türkiye’yi güneşin ısıttığı yeni bir güne uyanacaklarını belirterek, “15 Mayıs sabahı uyandığımızda ucube sistem gitmiş olacak. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edildiği ve yargının bağımsızlığı, ekonominin yandaşların elinden çıkıp gerçekten istihdamın öne konulduğu, işsizliğin giderildiği, yolsuzluğun, hırsızlığın yok edildiği, çalandan çırpandan hesap sorulduğu, güneşin ısıttığı bir Türkiye’ye gözünüzü açacaksınız” dedi.

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‘ÇOCUKLARIMIZ AÇ UYUYOR, ÇOCUKLARIMIZDA BODURLUK BAŞLADI’

Ekonominin kötü olduğunu söyleyen Akşener, seçimden sonra yapacaklarını anlatarak, “Ekonomi gitti. Elimde 200 lira var. Bu 200 lira Türkiye’nin en büyük banknot parası. 1 kilo kıyma alamıyorsunuz. Kıyma marketlerde 280-300 lira arasında, kasaplarda ise 320 lira. Çocuklarımız aç uyuyor. Çocuklarımızda bodurluk başladı. İnsanlar fakirlikten kanlarını satıyorlar. Para karşılığı çocuğunu bir noktaya getirmek için organını satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı elleri kolları bağlanan belediyelerimizin daha iyi iş yapmasını sağlayacağız. İşsizlerin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerin en düşük maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız" diye konuştu.

‘200 LİRA İLE 1 HAFTALIK MUTFAK GİDERİNİ KARŞILAYACAKLAR’

Akşener, Türkiye’nin imkanları ve potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, “Özellikle kadınlarımız, özellikle gençlerimiz, özellikle emeklilerimiz, özellikle çiftçilerimiz ve tarımla meşgul olanlar biliyorlar ki bu ülkenin kalkınması için istihdam yaratabilmesi için hukukun üstünlüğüne, adalete ihtiyaç var. Demokrasinin tam uygulanmasına ihtiyaç var. Liyakate ihtiyaç var. 15 Mayıs sabahı Türkiye yepyeni bir güne uyanacak. Türkiye’ye bahar gelecek. Birlikte kazanacağız ve tarih yazacağız. 200 lira ile 1 kilo kıyma alamayanlar, bu 200 lira ile mutfağının 1 haftalık giderini karşılayacaklar. Size söz olsun ki israfın, hırsızlığın, yolsuzluğun önüne geçtiğimiz takdirde, hırsızlık yapmadığınız zaman, adam kayırmadığınız zaman Türkiye’nin imkanları çok. Türkiye’nin potansiyeli çok. Elbette bu ülke kalkınacak” ifadelerini kullandı.

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‘100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ’

Seçilmeleri halinde 100 bin öğretmen atayacaklarını belirten Akşener, “Atanamayan öğretmenlerle ilgili seçilir seçilmez 100 bin öğretmen atayacağız. Bu ülkeyi terk etmek isteyen gençler haklısınız. Mühendis oldunuz iş bulma imkanınız olmadığına inanıyorsunuz ve insanların kayırıldığını biliyorsunuz. Burada iş bulamayacağınızı bilen insanlarımız başka Avrupa ülkesine gidip garson olmayı, pompacı olmayı tercih ediyor. Bu meslekler de kötü işler değil. Ama keşke ülkende kalıp garson olsan, keşke ülkende kalıp pompacı olsan. Bu işlerde bile, iş bulmak için ayı, dayı lazım. Yandaş değilsen özel sektörde bile iş bulma imkanın yok. Bütün bunların ortadan kaldırıldığı parlamenter demokrasiye geçtiğimiz bir gün olacak” şeklinde konuştu.

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KENDİSİNE VE KILIÇDAROĞLU’NA OY İSTEDİ

Akşener, konuşmasının son bölümünde kendisine ve Kılıçdaroğlu’na oy isteyerek şunları söyledi:

“Ben 3 yıldır esnaf geziyorum. Hiçbir zaman o dönemde partimi övmedim. Başkalarını yermedim sadece dinledim. Şimdi bugün o sizden dinlediklerimi kamuoyu ile paylaştım. Bugün sizden oylarınızı istiyorum. 13’üncü Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarınızı istiyorum ve ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum, pazarlıklarla olmak istemiyorum. Beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy verecekseniz. Bu ucube sistemin değişmesini Türkiye’nin yeniden nefes almasını istiyorsanız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak. Bana pek çok şey söylendi. Allah’ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu’na da çok şey söylendi ona da hırsız diyemediler. Bütün iftiralara rağmen, bütün linçlere hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık çünkü harama el uzatmadık. Size inandığımız için ayakta kaldık. Harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla Başbakan olmak istiyorum ve aynı dürüstlüğe sahip, hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum.” (DHA)