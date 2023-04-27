Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanı seçeceğiz

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Meral Akşener, İYİ Parti Ankara 1'inci bölge milletvekili adayı Koray Aydın’ın Mamak'ta bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Akşener, "Bugün Meclis’te bizim grubumuz olmasaydı AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi. 31 Mart’a giderken CHP’ye bir teklifte bulunduk. Bunun sonucu olarak 11 büyükşehir alındı; ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Millet İttifakı’nın bu iki büyükşehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın’dır, eylemi yapan da biziz" dedi.

13'üncü cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Akşener, "Hani diyoruz ya 'Bir Kemal’e, bir Meral'e.' Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Parti’nin güneşini göreceksiniz ve 'evet' mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik" ifadelerini kullandı.

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Akşener, önümüzdeki seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını belirterek, "Dolayısıyla İYİ Parti’yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da 13'üncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu ülkenin emniyet supabı İYİ Parti’dir. Bu ülkenin sigortası İYİ Parti’dir. İYİ Parti’de bulunan her bir arkadaşımız geçmişi itibarıyla birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın; yarın kurulacak iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız, partimizi birinci çıkaracaksınız" diye konuştu.