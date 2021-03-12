Akşener Şanlıurfa’da esnafı dinledi

Yüzlerce araçlık konvoyla Hilvan ilçesine geçen Akşener burada esnafı dolaşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi. Daha sonra Şanlıurfa kent merkezine geçen Akşener, Balıklıgöl ziyaretinin ardından esnafı dolaştı.

KONVOYDA KAZA

Esnafın sorunları dinlemek için kente geldiklerini belirten İYİ Parti Lideri, bu sıkıntıları Meclis’te dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra Viranşehir ilçesine geçti. Bu yolculukta konvoyda yaşanan kazada, Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu’nun da bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı. Akşener ve İYİ Parti heyeti, bugün de Mardin’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.