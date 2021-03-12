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Gündem
Ali LEYLAK/DHA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akşener Şanlıurfa’da esnafı dinledi

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Akşener Şanlıurfa’da esnafı dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde GAP Havalimanı’nda partililerce karşılandı.

Yüzlerce araçlık konvoyla Hilvan ilçesine geçen Akşener burada esnafı dolaşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi. Daha sonra Şanlıurfa kent merkezine geçen Akşener, Balıklıgöl ziyaretinin ardından esnafı dolaştı.

KONVOYDA KAZA

Esnafın sorunları dinlemek için kente geldiklerini belirten İYİ Parti Lideri, bu sıkıntıları Meclis’te dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra Viranşehir ilçesine geçti. Bu yolculukta konvoyda yaşanan kazada, Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu’nun da bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı. Akşener ve İYİ Parti heyeti, bugün de Mardin’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Akşener Şanlıurfa’da esnafı dinledi

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